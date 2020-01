Di Gaudio e Vitale, ora lo Spezia non si nasconde più

La Spezia - A sinistra si cambia. E' su quel fianco che Guido Angelozzi ha valutato di poter ottenere di più dal gioco di Vincenzo Italiano e nel mercato di gennaio gli regala due pezzi di grande esperienza. Luigi Vitale e Antonio Di Gaudio sono due giocatori dello Spezia. L'arrivo di Dimarco dall'Inter sblocca la prima operazione, mentre per l'attaccante era già tutto fatto all'ora di pranzo. Entrambi arrivano dal Verona in prestito, entrambi alla ricerca di un'occasione per rendere la loro stagione più significativa di quanto lo sia stata fino a questo momento. In serie A solo 40 minuti in campo per il terzino, addirittura fuori rosa l'attaccante. Si potrebbero presto ritrovare a condividere una corsia su cui l'anno scorso gli aquilotti di Marino avevano costruito le proprie fortune.

Augello terzino, Bidaoui ala e in mezzo Mora che una volta li esaltava e l'altra gli dava copertura. Solo quest'ultimo rimarrà del terzetto, quando lì non giocherà Mastinu. Il cemento del pilastro di sinistra ce lo mettono le 223 presenze in serie B di Vitale e le 152 di Di Gaudio, che peraltro contano entrambi anche una cinquantina di apparizioni in massima. Terzino con propensione offensiva e piede educato il napoletano, ala veloce e brava nell'uno contro uno il palermitano. Dello Spezia sono stati spesso avversari, Vitale lo ha incrociato addirittura una dozzina di volte.



Carriere diverse per i due. Vitale si è affacciato subito al grande calcio da talento della giovanili del Napoli. Vive la sua crescita insieme alla rinascita degli azzurri dalla Lega Pro, negli stessi anni in cui lo Spezia ritrova la serie B dopo 55 anni. Mazzarri gli dà fiducia a 19 anni, tanto che il suo primo gol tra i professionisti lo segnerà in Coppa Uefa al Benfica. Passa al Bologna e non sfonda, ma alla prima stagione da titolare in serie B, prestito alla Ternana, va in doppia cifra giocando da centrocampista sinistro. Si ferma in categoria per otto stagioni di seguito vestendo anche le maglie di Juve Stabia e Salernitana. Lo scorso anno la promozione in serie A con il Verona con un ruolo da protagonista ai play off.

Di Gaudio invece di promozioni in massima serie ne ha conosciute tre, con Carpi, Parma e appunto Hellas. Scartato dalle giovanili del Palermo, è invece uno di quelli plasmato dalla gavetta. E' il Carpi a portarlo tra i pro dalla Virtus Castelfranco: sarà uno dei protagonisti della scalata degli emiliani. Per lui 8 reti nell'anno del primo posto in serie B, poi arriveranno i ducali a sceglierlo per fare lo stesso salto e anche con D'Aversa sarà al centro del progetto. Infine l'Hellas, chiamato a sostituire Ragusa infortunato nel gennaio del 2019. Quattro mesi per dimostrare di poter portare una salto di qualità ad un attacco che ultimamente gira davvero bene.