Di Francesco: “Lo Spezia ha un’idea di gioco, faccio il tifo per loro”

La Spezia - Al termine della partita Spezia - Sampdoria, terminata 3 - 5 in favore dei blucerchiati, valevole per la nona edizione del trofeo “Ilaria e Mattia” queste le dichiarazioni dell’allenatore Doriano Eusebio Di Francesco.



“Aldilà che si sia sbloccato Quagliarella, cosa che mi fa piacere dato che un attaccante ha bisogno di gol, mi fa soprattutto piacere che vi siano cinque marcatori differenti in questa partita. Deve entrare nella testa la mentalità di attaccare con più uomini possibile, questo in parte si è visto e mi è piaciuto . Mi sono piaciute molto meno la disattenzioni difensive sui gol subiti. È il rischio che si corre quando si vuole far giocare la squadra dal basso. La nostra condizione fisica non è ancora al meglio. Sto ragionando sul fatto che Bonazzoli possa essere il vice Quagliarella. Sul mercato cerchiamo sicuramente un ala e forse una punta. Praet oggi non c’era e potrebbe partire. Mi dispiace perché è uno dei centrocampisti più forti del campionato. Il passaggio di proprietà? Io penso al campo e spero che le questioni della società si risolvano sempre.”



Come ha visto lo Spezia?



“L’ho visto molto bene. Faccio il tifo per lo Spezia, ho molti miei ex giocatori che vi giocano e un direttore come Angelozzi con cui ho lavorato molto bene. Ho visto un’idea e una proposizione di gioco nella squadra di Italiano che sicuramente può crescere.”



Guido Lorenzelli