Di Francesco: "Italiano tra i migliori emergenti, Farias pericoloso"

La Spezia - “Ritengo Italiano tra i migliori allenatori emergenti, mi aspetto uno Spezia spigliato che venga qui a fare la partita. Sarà una gara giocata a viso aperto da entrambe”. Ricambia così l'attestato di stima del collega Eusebio Di Francesco che nella conferenza stampa della vigilia ha parlato anche dello stato di salute del suo Cagliari costretto a rinunciare a Nandez positivo al Covid. “E' un giocatore difficilmente sostituibile – ha aggiunto – è l'assenza più importante così come quelle di Godin e Simeone. Però sono contento perché c'è la possibilità anche per gli altri che stanno dimostrando un enorme disponibilità nei confronti miei e dei compagni”. Quindi sull'ex Farias, protagonista nella vittoria dello Spezia a Bologna: “E' un giocatore che conosco, è un ottimo elemento ma ci sono state delle dinamiche che l'hanno portato lontano da Cagliari, so che è pericoloso, non è continuo ma quando si accende può essere devastante”.