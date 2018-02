Di Carlo riparte: "Alla Spezia era cambiato il progetto"

Il tecnico con la sua squadra di collaboratori guiderà il Novara.

La Spezia - “In questo momento l'obiettivo è arrivare alla salvezza, dovremo mettere in campo tutto il nostro carattere e la nostra determinazione”. Sembra di riavvolgere il nastro al novembre del 2015, quando Mimmo Di Carlo ereditò lo Spezia da Nenad Bjelica in una posizione non confacente di classifica. Oggi il suo compito sarà risollevare un Novara che viaggia al di sotto delle attese, con lui il team che aveva già a Follo: il secondo Claudio Valigi, il preparatore Lorenzo Riela e il match analysis Martino Sofia.

"Alla Spezia c'era la possibilità di prolungare a gennaio scorso,ma era cambiato il progetto e bisogna essere bravi a capire che è il momento di dividersi in certi casi. Quest'estate ho provato a tornare in serie A rifiutando la serie B, una decisione che ovviamente comporta dei rischi – ha ricordato in conferenza stampa - Mi aveva fatto piacere l'interesse del Novara ma ho declinato. Nel frattempo non si sono concretizzate alcune situazioni in massima serie, è arrivata la chiamata del Novara e non ci ho pensato due volte. C'è un progetto importante da condividere con la società e con i tifosi”.

Ritrova Daniele Sciaudone, che con lui al Picco fece grandi cose il primo anno ma poi andò calando. “Ho avuto Sciaudone ma un allenatore deve resettare, guardare gli allenamenti e cercare la voglia di imporsi in squadra. Tutti ripartono da zero – assicura - Un'idea di formazione ce l'ho, ma non esiste il passato. Sciaudone deve giocare per la squadra come ha fatto due anni fa con lo Spezia, mentre l'anno scorso in certe occasioni lo ha fatto meno”.