Di Carlo firma per il Novara. Il 17 febbraio ritroverà lo Spezia

La Spezia - Giù in estate era stato chiamato in causa ma aveva atteso una chiamata diversa, magari dalla serie A. Ma alla fine non ha resistito al richiamo del campo e, questa volta, Mimmo Di Carlo ha accettato la corte del Novara, sedicesimo in classifica a 27 punti. Il tecnico prende il posto di Eugenio Corini, esonerato, e si lega al club con un accordo fino a giugno 2019, questo pomeriggio ha diretto a Novarello il suo primo allenamento. Ritrova il suo ex giocatore Daniele Sciaudone e non servirà molto tempo per rivedersi davanti la sua ex squadra: Novara-Spezia è fissata infatti al prossimo 17 febbraio.