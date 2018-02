Di Carlo: "Abbiamo fatto di tutto per vincere, complimenti allo Spezia"

Il tecnico in sala stampa: "A tratti abbiamo giocato molto bene in velocità, altre volte abbiamo abbassato troppo i ritmi e contro una squadra esperta diventa tutto più difficile".

La Spezia - "Puscas ha fatto un altro dei suoi gol, è un attaccante che pesa in area di rigore. Abbiamo trovato di fronte una squadra forte come lo Spezia, sono soddisfatto dell'atteggiamento dei miei giocatori. Cose da migliorare? Bisogna giocare un po' di più ma questo pian piano arriverà. Abbiamo dato continuità alla vittoria del Cittadella, è importante che la squadra sia convinta di quello che fa. Abbiamo fatto di tutto per vincere, senza pensare ad aspettare l'avversario perché non deve essere quello il nostro modo di intendere il calcio". Così Mimmo Di Carlo espone il suo pensiero post-partita nell'intervista concessa a Sky al termine della gara Novara-Spezia. Per il tecnico di Cassino 4 punti in due partite e una piazza già ampiamente ringalluzzita dal rendimento della squadra azzurra.



Di Carlo arriva poi in zona mista e approfondisce i ragionamenti: "Sono contento per i ragazzi, per come abbiamo saputo trascinare i nostri tifosi. Peccato non sia arrivata la vittoria perchè se guardiamo la partita nel complesso potevamo portarla a casa. A tratti abbiamo giocato molto bene in velocità, altre volte abbiamo abbassato troppo i ritmi e contro una squadra esperta come lo Spezia diventa tutto più difficile. Ho messo in campo anche Maniero per arrivare alla vittoria, non è arrivata e ci prendiamo il pareggio".