Determinazione Farias: "Lo Spezia in questa categoria può starci"

La Spezia - "Noi diamo sempre il massimo, oggi è andata bene e sono molto felice". E' un gol che fa giustizia e racconta davvero questo Spezia-Fiorentina quello di Diego Farias. Così l'autore del 2-2 finale racconta a DAZN le sue impressioni a caldo. "L'anno scorso non è stata una stagione fortunata, quest'anno sono motivato e voglio portare alla salvezza questa squadra - dice -. Il mister ci chiede spirito di sacrificio, pressing, determinazione. Siamo una squadra giovane, mentre la Fiorentina è una squadra esperta, questo spiega l'avvio ad handicap. Poi siamo venuti fuori e abbiamo preso in mano la partita, sfiorando anche la vittoria. Vogliamo fare vedere a tutti chi siamo. Dobbiamo giocare con coraggio perché lo Spezia in questa categoria può starci e lo vogliamo dimostrare a tutti".