Designazioni, Frosinone-Spezia a Pezzuto di Lecce

La Spezia - Con una nota ufficiale, la Lega serie B ha reso noti i nominativi dei fischietti, degli assistenti di linea dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la trentunesima giornata della serie BKT 2019/20, in programma venerdì 3 luglio. Allo "Stipre" toccherà a Ivano Pezzuto, fischietto leccese fra i più esperti della categoria con il quale lo Spezia si è incrociato tante volte. Lo ricordiamo per alcune decisioni infelici risalenti a diversi anni fa ma anche più di recente, quando lo scorso 14 dicembre al "Penzo", in occasione dello 0-0 tra Venezia e Spezia, cacciò dal campo Giulio Maggiore in una circostanza che creò tantissime discussioni e malumori. Decisamente più neutro il ricordo dello scorso 4 marzo, poche ore dopo che gli stadi fossero chiusi al pubblico: il fischietto salentino fu chiamato a dirigere il 2-0 con cui lo Spezia si sbarazzava del Pescara. Sarà coadiuvato da Tardino e Mastrodonato con IV uomo Garofalo.