Designazioni, Fiorentina-Spezia all'esperto Calvarese

La Spezia - Sarà il signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo a dirigere la gara tra Fiorentina e Spezia, in programma domani, venerdì, allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze. Fischio d'inizio fissato alle 18.30. L'arbitro, ingegnere nella vita di tutti i giorni ed ex calciatore dilettantistico, avrà come assistenti la coppia Vono e Massara, con Iv uomo Prontera. Al Var-Avar Giacomelli e Liberti. Fischietto esperto, classe 1976, di recente ha fischiato il derby d'Italia fra Inter e Juventus (il 2 febbraio scorso, vinsero i bianconeri 2-1) mentre lo scorso settembre ha ricevuto una deroga e continua ad arbitrare, venendo inserito nell'appena ricostituito organico Can A e B.