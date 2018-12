Derby tra Autorev e Lunezia al Palamariotti

La Spezia - Spezia Volley Autorev senza il “martello” Martina Tesconi alle prese con una bronchite oggi sabato 15/12, ore 18 al Palamariotti spezzino, nel derby provinciale col Lunezia Volley previsto dalla 9.a giornata del campionato di Serie C ligure femminile di pallavolo; arbitrano Stefano Centofanti e Marco Pantani.

A fianco della D’ Ambrosio all’ala dentro dunque in linea di massima la Pilli, senza escludere di ricorrere alla Leverotti nel corso del match, inoltre dovrebbe andare in panchina la Magni tuttora però inutilizzabile: colpa della “famosa” spalla. Eccellente il morale e gran lena in allenamento nel corso della settimana, anche se mister Marco Damiani ammonisce a non sentirsi onnipotenti, dopo l’ “exploit” in casa dell’allora capolista (tuttora vicecapoclassifica) Di Calizzano Carcare

Infine ecco gli altri incontri previsti dal turno… Acli S. Sabina-Grafiche Amadeo San Remo, Admo Lavagna-Acqua Minerale Di Calizzano Carcare, Cffs Cogoleto-Maurina Strescino Im, Gabbiano Andora-Vgp Genova, Virtus Sestri Ponente-Albenga, Volley Volare Arenzano-Tigullio Santa Margherita.