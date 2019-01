Derby ligure per Carispezia pronta per Savona

Domani alle 18 al PalaPagnini sfida tra le due Cestistiche

La Spezia - Si torna a giocare. Dopo la pausa, l’Epifania si porta via tutte le feste e regala una domenica in cui la Crédit Agricole Carispezia sarà in scena al PalaPagnini di Savona alle ore 18. Quella del derby ligure è una partita decisiva per le bianconere che, in caso di vittoria, si qualificherebbero alle Final Eight di Coppa Italia, in programma a Campobasso dal 22 al 24 marzo 2019. In caso contrario ci sarebbe comunque un’ultima opportunità, domenica prossima contro Umbertide e davanti al proprio pubblico.



“Al rientro dalle feste le ragazze si sono allenate molto bene – esordisce il tecnico della CA Carispezia, Marco Corsolini –, ma in condizioni ambientali non ideali che ci hanno obbligato a lavorare maggiormente sulla parte fisica e sul tiro, meno sulla fluidità di gioco. Ciò comunque non deve essere un alibi per noi, dobbiamo andare a Savona a cercare di vincere la nostra partita contro una buona squadra che viene da una vittoria esterna con l’Elite Roma prima della sosta natalizia, e che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. Ci manca una vittoria e sarebbe fantastico festeggiare il nostro primo traguardo stagionale, tra l’altro inaspettato. Le ragazze sono tutte a disposizione”.



La direzione di gara è stata affidata ai signori Alex Naftali di Torino e Federico Berger di Savigliano (CN).



(foto: repertorio)