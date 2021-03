Derby infrasettimanale tra Mulattieri e Futura Avis Bertoni Ceparana

La Spezia - Tanto per cambiare un derby, da quando per la pandemia sono stati frazionati i campionati onde limitare drasticamente gli spostamenti, lo sono quasi tutte le partite…a livello talvolta regionale, talaltra provinciale, o di riviera. Chissà se sarà diverso nella seconda fase che chissà se davvero ci sarà. Ciò comunque non toglie che fra Santo Stefano e Ceparana i

chilometri sono particolarmente pochi e poi, a fare di questo Mulattieri-Bertoni di mercoledì 17/3 un match attraente è la classifica, che nel Girone B della Serie C ligure maschile vede la Futura Avis Bertoni Ceparana seconda a quota 6 (peraltro con una partita meno di tutti gli altri) e la Mulattieri Creations Valdimagra un punto dietro. Per la cronaca la capolista è la Colombo Genova con 8 punti.



Al Palaconti santostefanese, padroni di casa pressoché al completo, manca solo lo schiacciatore Diego Vescovi che a volte è della partita in C con la Mulattieri Creations: ma più spesso lo è in B con quella Zephyr che è la prima squadra del Valdimagra Volley Group. A ranghi completi, sempre salvo sorprese in extremis, pure la Bertoni Futura Ceparana; che però deve magari stare attenta a non farsi distrarre da quell’atmosfera, mezza di festa, che gravita attorno al 40.o compleanno del capitano e palleggiatore Daniele Otgianu. Arbitrano Stefano Centofanti e Marco Pantani, avvio alle ore 21, si gioca per la 5.a giornata.