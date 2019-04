Derby con Savona per Carispezia, sorelle Tosi avversarie sul parquet

Coach Corsolini: "Vogliamo vincere le due partite che restano aspettando i risultati di Campobasso".

La Spezia - Dopo la pausa pasquale, per la Crédit Agricole Carispezia è di nuovo il momento di calcare il parquet del PalaMariotti, domani alle ore 19 nel turno infrasettimanale contro la Cestistica Savonese, gara valevole per la penultima giornata di regular season del girone sud di serie A2 femminile. Derby ligure di ritorno, dunque, ma anche derby in famiglia Tosi, con le sorelle Arianna ed Irene che si troveranno una di fronte all’altra. All’andata furono le spezzine ad avere la meglio su Savona, col punteggio di 57-74.



Con la vittoria di sabato, il morale delle bianconere è alle stelle: “Siamo primi a pari merito – afferma il coach della CA Carispezia, Marco Corsolini –, secondi soltanto per lo scontro diretto con Campobasso a sfavore. Mancano due giornate alla fine della stagione regolare ed il nostro obiettivo è vincere entrambe le gare, aspettando notizie sui risultati della squadra molisana. Abbiamo la certezza del terzo posto, Palermo non potrà andare oltre il quarto, e questo non può che gratificarci, a dimostrazione del lavoro validissimo che abbiamo svolto fin qui. Savona invece disputerà i playout, sentono questo derby più di noi, per cui ci sarà da stare attenti al livello di agonismo della partita. Siamo alla seconda gara in una settimana e dobbiamo dosare le nostre energie, anche in considerazione sia delle nostre rotazioni ristrette, sia dell’ultimo turno che affronteremo sabato ad Umbertide. In questi giorni abbiamo svolto una preparazione più tattica che atletica, proprio per questi motivi. Sarni ha recuperato dall’acciacco che l’ha tenuta a riposo per quasi tutta la partita con l’Athena, e rientrerà nelle dieci convocate anche Gioan”.



A dirigere la gara saranno i signori Edoardo Di Salvo di San Giuliano Terme (PI) e Igor Giustarini di Grosseto. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina.