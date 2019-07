Depositati i contratti di Erlic e Marchizza, manca Federico Ricci

La Spezia - Sono stati depositati gli accordi per cui Martin Erlic diventa un calciatore dello Spezia a titolo definitivo e Riccardo Marchizza arriva in prestito dal Sassuolo. Sabato le operazioni per permettere a Vincenzo Italiano di portare in ritiro un numero congruo di centrali di difesa, gli altri sono Terzi e Ceccaroni. Mancano le ufficialità così come manca la fumata bianca per Federico Ricci, che in ogni caso è già partito insieme al resto della squadra per il ritiro di Sarnano. Aquile al lavoro da questa mattina all'ombra dei Monti Sibillini.