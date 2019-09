Delusione Spezia, solo cessioni nell'ultimo giorno

La Spezia - Theophilus Awua in prestito al Bari, che si aggiudica anche il diritto di riscatto del cartellino del nigeriano. E soprattutto la fine della storia spezzina di Filippo De Col, il cui cartellino viene rescisso dopo cinque anni. L'ultimo giorno di calciomercato non porta nuovi ingressi in casa aquilotta. Anzi. La batteria di centrocampisti centrali si assottiglia con la partenza del giovane nigeriano e quella dei terzini perde l'uomo di maggiore esperienza, già da tempo in lista di uscita e ora libero di accasarsi a parametro zero già nei prossimi giorni.

Guido Angelozzi e Piero Doronzo sono dati a Milano sin dalla mattina, ma nell'ufficio dei depositi dei contratti non si vedranno. Lo Spezia va sulle tracce dei trapanesi Taugourdeau e Nzola, richiesti esplicitamente da Italiano, ma viene respinto dalla società granata che rimane fedele al comunicato emesso ieri mattina. Lo spazio per portare in serie B Gabriele Moncini dalla Spal non si apre mai, nonostante alla fine Paloschi rimanga a Ferrara.

Finisce dunque con l'arrivo di Antonino Ragusa - settimo attaccante esterno in rosa - il mercato aquilotto, lasciando con l'amaro in bocca chi si aspettava la maxi plusvalenza della cessione di Okereke sarebbe stata investita già quest'estate. Ora è tutto nelle mani di Italiano, almeno fino a gennaio.