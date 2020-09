La Spezia - Mauro Meluso lo ha già avuto a Lecce la scorsa stagione ed è pronto a metterlo a disposizione di Vincenzo Italiano. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, sarà Cristian Dell'Orco l'altro terzino sinistro dello Spezia per la serie A. Come Riccardo Marchizza proviene dal Sassuolo, da cui arriverà in prestito. Il 26enne è in serie A ormai da cinque stagioni per un totale di 46 presenze, lanciato dalla buona annata di Novara agli ordini Marco Baroni.