La Spezia - Nuova tegola in casa aquilotta. Uno scontro fortuito nell'ultimo allenamento della settimana mette ko il difensore Dell'Orco e lascia malconcio l'attaccante Agudelo. Per il primo non ci sono speranze di recupero in vista della sfida di sabato contro l'Atalanta, troppo forte il trauma al quadricipite subito. Per il secondo invece non si esclude un recupero lampo, sarebbe una buona notizia avendo dimostrato un ottimo stato di forma nella partita contro il Benevento di due settimane fa.