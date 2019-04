Delio Rossi: "Dobbiamo scardinare la difesa dello Spezia"

Il tecnico cerca di salvare il salvabile: "Tappi nelle orecchie e andare avanti".

La Spezia - Arrivato per salvare una stagione, affronta la settimana peggiore della stagione del Palermo. Delio Rossi si ritrova in pochi giorni dalla quasi certezza di veder sfuggire il secondo posto a gestire l'impatto del deferimento che ha colpito di rosanero ieri. Domani però c'è lo Spezia. "Io lavoro sulla tattica, dal punto di vista fisico quello che succede fuori non incide. Pensiamo al campo, se fai il calciatore devi mettere in conto di dover fronteggiare anche queste situazioni".

Il tecnico annuncia una squadra offensiva. "Possiamo giocare con i tre attaccanti in linea o con un trequartista dietro due punte. Cerchiamo il modo di scardinare la difesa dello Spezia, senza mollare psicologicamente perché adesso sarebbe un guaio. Verranno a giocarsela. Voglio vedere palla a terra. Non siamo artefici del nostro destino, se altri andranno in A gli faremo i complimenti".