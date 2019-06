Delano rompe con il suo club: "Non lo aspettiamo"

La Spezia - "Agli allenamenti voglio solo ragazzi pronti a lavorare per il De Graafschap". La porta è chiusa, ma alle spalle. Perché Delano Burgzorg si è messo fuori dal proprio club in prima persona non presentandosi alla ripresa degli allenamenti domenica scorsa. Poi sono arrivate le parole del suo allenatore, Mike Snoei, a sancire la rottura. "Rispetto la sua ambizione di cercare di fare un passo in avanti in carriera. Ma io lavoro solo con chi vuole giocare con questa maglia. Non aspetterò i comodi di Delano Burgzorg", riporta le sue parole il quotidiano online de Gelderlander.

L'attaccante sta forzando la mano per liberarsi dal suo vincolo con i biancoazzurri, l'impressione è questa. Che lo faccia per potersi accasare allo Spezia è il desiderio di Guido Angelozzi evidentemente. Ventuno anni a novembre, sarebbe lui l'alter ego di Soufiane Bidaoui sulla sinistra, un po' quello che è stato Nicolas Pierini nella stagione appena passata. Minuti da rincalzo per giocarsi l'ambientamento al calcio italiano e magari riuscire a guadagnarsi anche qualche spazio in più. Almeno fino a gennaio 2020 quando potrebbe partire per un prestito in serie C come successo a Gudjohnsen, l'acquisto internazionale della scorsa stagione.

Sempre che il De Graafschap a questo punto non faccia muro. Di certo traspare una certa tensione dalle parole di chi lo avrebbe dovuto avere a disposizione sin dalla scorsa settimana agli allenamenti e invece attende ancora di poter avere un faccia a faccia. "Burgzorg deve essere certo dei propri mezzi per potersi affermare nel calcio professionistico prima di tentare un'avventura diversa - ha detto ancora Snoei - Ne ho visti tanti di ragazzi che sono andati via troppo presto, in molti casi mal consigliati dai procuratori o dai parenti. E' una cosa che mi dà un certo fastidio".