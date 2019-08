Delano e Buffonge: "Lo Spezia è una sfida piena di stimoli"

La Spezia - Fuori dal campo, grazie anche alla lingua inglese che li accomuna, Delano Burgzorg e Dj Buffonge dimostrano già grande affiatamento ma la speranza di Angelozzi e dei tifosi dello Spezia è che presto l'olandese e l'ex United possano mettere tutto il proprio talento al servizio dello Spezia. Oggi intanto si sono cimentati con la prima conferenza stampa ufficiale confermando subito di essere qui per misurarsi, e magari imporsi, in un calcio difficile e di livello.



“Sono molto contento di poter affrontare questa nuova sfida e potermi perfezionare come giocatore – ha affermato l'ex De Graafschap che vestirà la maglia numero 7 – il calcio olandese è sicuramente differente e fare gol qui avrà un valore maggiore. Sono un giocatore poliedrico anche se a sinistra mi sento più a mio agio, mi piace l'uno contro uno ma amo anche attaccare gli spazi e andare in profondità. Ho trovato un bel gruppo e ho subito legato molto con Gyasi. Un giocatore a cui mi ispiro? Sicuramente Cristiano Ronaldo”.



Guarda al fenomeno portoghese ma non solo Dj Buffonge, arrivato a Spezia direttamente da Manchester sponda 'Reds' dove gli esterni offensivi sono un marchio di fabbrica. “In questo momento nel calcio ci sono tanti giocatori brillanti – ha sottolineato – ma io penso a fare il possibile per migliorarmi sempre. Il primo impatto con il calcio italiano? Qui la tattica è sicuramente più importante mentre in Inghilterra intensità e velocità vengono prima di tutto, mi sto abituando senza troppi problemi perché il calcio è un linguaggio universale e ci si abitua senza problemi anche in un altro paese. Credo – ha concluso il numero 29 – che questa sia per me una grande possibilità piena di stimoli, ho visto che lo Spezia in questi anni ha sempre cercato di lottare per la promozione e spero di poter contribuire al raggiungimento di obiettivi importanti. Fisicamente sto migliorando, il ritiro mi ha permesso di lavorare anche sulle mie debolezze”.