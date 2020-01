La Spezia - Per un esterno d'attacco che entra, Di Gaudio dall'Hellas Verona, un esterno d'attacco che parte. Lo Spezia Calcio ha concluso il trasferimento di Delano Burgzorg a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, alla formazione olandese dell'Heracles Almelo. Con la speranza che il giocatore, che ha un lungo contratto con il club di Via Melara (500mila euro l'investimento estivo per averlo), ritrovi in patria presenze, gol e convinzione dopo sei mesi anonimi in maglia bianca.