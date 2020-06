Delano all'Heracles Almelo può ancora fruttare allo Spezia

La Spezia - Delano Burgzorg è a tutti gli effetti un giocatore dell'Heracles, ma il club aquilotto vanta ancora qualche bonus sul prosieguo della sua carriera. Ha, per così dire, concesso uno sconto agli olandesi sul riscatto del calciatore: 290mila euro (di cui il 10% girato al De Graafschap) contro i 350mila pattuiti. Sconto che peraltro, in questo mercato post pandemia, dovrebbe diventare un'abitudine. Ma Guido Angelozzi si tiene per lo Spezia un bonus legato ai gol segnati in Eredivisie dall'attaccante di Amsterdam e, a sua volta, un 10% sulla futura cessione del 21enne.