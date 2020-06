Delano Burgzorg tornerà disponibile solo da settembre

La Spezia - L'Olanda ha chiuso il discorso stagione calcistica da settimane e Delano Burgzorg ha avuto solo poche occasioni di mettersi in mostra. La sua esperienza in prestito dallo Spezia all'Heracles si chiude con 5 presenze ed una rete e un punto interrogativo sul futuro. Il club di Almelo ha dalla sua un diritto di riscatto a cifra concordata (e piuttosto importante), ma la fine anticipata del campionato ha inciso sulle entrate rendendo ogni scelta in questo senso più delicata. D'altra parte Via Melara non ha particolare desiderio di cedere l'attaccante, che nei primi mesi italiani si è anche scontrato con la barriera culturale e linguistica. Dal 1° luglio dovrebbe tornare un calciatore aquilotto, ma non potrà tornare in campo prima del 1° settembre prossimo essendo stata la stagione prorogata fino al 31 agosto.