Deiola tre anni dopo, si candida a diventare il vice Bartolomei

La Spezia - A Lecce aveva portato grande sostanza al centrocampo, non stupisce che Mauro Meluso abbia pensato a lui per rinforzare la mediana dello Spezia. Alessandro Deiola a 25 anni può tornare in aquilotto dal Cagliari nei prossimi giorni. Giocò qui una mezza stagione nel 2016/17 in serie B prima di tornare a metà stagione in Sardegna. Da allora ha fatto esperienza: 49 presenze in serie A e un passaggio in prestito al Parma. A fine luglio si è operato al ginocchio sinistro, ma al momento risulta in ritiro con i rossoblù. Nel 4-3-3 di Italiano giocherebbe primariamente da mezzala.