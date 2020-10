Deiola stringe i denti, Italiano ne convoca venticinque

La Spezia - Domani, domenica 18 ottobre, lo Spezia torna in campo per affrontare al Manuzzi di Cesena la Fiorentina di mister Iachini, gara valevole per il quarto turno di Serie A. Per l'occasione il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano deve fare a meno di Maggiore e Marchizza, entrambi in quarantena dopo aver contratto il Covid-19 mentre erano con la nazionale Under 21 azzurra, oltre agli infortunati Mattiello, Ramos, Mastinu, Capradossi, Zoet e Galabinov e agli indisponibili Leo Sena e Ismajli. Stringe invece i denti Alessandro Deiola, nuovamente in gruppo, e c'è la prima convocazione per Provedel e Nzola.



Ecco la lista dei 25 convocati aquilotti:



PORTIERI: 12.KRAPIKAS, 77.RAFAEL, 94.PROVEDEL



DIFENSORI: 7.SALA, 19.TERZI, 20.BASTONI, 21.FERRER, 22.CHABOT, 28.ERLIC, 39.DELL'ORCO, 69.VIGNALI



CENTROCAMPISTI: 4.ACAMPORA, 6.MORA, 8.RICCI, 10.AGOUME, 16.BARTOLOMEI, 24.ESTEVEZ, 26.POBEGA, 27.DEIOLA



ATTACCANTI: 11.GYASI, 17.FARIAS, 18.NZOLA, 31.VERDE, 80.AGUDELO, 91.PICCOLI