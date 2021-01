La Spezia - Finisce la seconda avventura di Alessandro Deiola allo Spezia. Il centrocampista ha fatto ritorno al Cagliari in queste ore dopo essere arrivato in prestito. Proprio come gli successe nel 2017, quando mise assieme 14 presenze nel girone d'andata della serie B (un gol) prima di essere richiamato in Sardegna. Quattro anni dopo stessa sorte: 12 le presenze in serie A prima dell'addio. O forse dell'arrivederci.