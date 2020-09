Deiola e Pobega ufficiali, ora tocca a Farias ed Agoume

La Spezia - Giornata di traffico in entrata al casello di Santo Stefano Magra. Con Mauro Meluso in sede per la presentazione di Mattiello, Piccoli e Marchizza, sarà anche giorno di ufficializzazioni in serie. Il primo in ordine di tempo è Alessandro Deiola, centrocampista sardo di 25 anni che ritorna a vestire la maglia bianca dopo una mezza stagione di serie B qualche anno fa. A seguire il talentuoso Tommaso Pobega, potente mezzala di 21 anni di proprietà Milan che l'anno scorso si è messo in luce con il Pordenone. Entrambi prestiti, come prestiti saranno quelli di Farias e Agoume, anche loro attesi per l'ufficializzazione tra stasera e al massimo domattina.