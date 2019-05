Deferimento Palermo, c'è un altro posto nei playoff?

Venerdì l'udienza degli ex vertici del club siciliano in merito all'accusa di aver truccato i bilanci. Attesa per capire se la Procura chiederà la retrocessione. Quali i tempi del giudizio?

La Spezia - Quella sulla trasparenza e l'affidabilità dei bilanci è una partita che il presidente federale Gabriele Gravina ha promesso di giocare come mai la Federcalcio aveva fatto prima. E l'attualità parrebbe avergli servito il primo caso con il quale dare dimostrazione di quanto la politica del governo del calcio in merito voglia essere rigorosa. Quel caso ha i colori del Palermo, il cui deferimento è arrivato pochi giorni prima della partita contro lo Spezia e a sole tre giornate dalla fine del campionato. I siciliani sono in corsa per la promozione diretta e sarebbero già sicuro della partecipazione ai play-off. Ma tra le ipotesi ventilate c'è quella che la Procura federale chieda la retrocessione già in questo campionato.



Gli ultimi tre bilanci del club, secondo i giudici, avrebbero rappresentato "un patrimonio netto societario superiore a quello reale [...] al fine di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione". Niente denaro fresco dai soci, ma una serie di voci (partecipazioni azionarie, riserve straordinarie, crediti per imposte anticipate, crediti tributari e altri crediti in generale) che il procuratore federale ritiene gonfiate o addirittura inventate per dipingere una posizione finanziaria diversa da quella reale. Tra una settimana è attesa l'udienza preliminare, tra gli scenari anche quello della richiesta di retrocessione diretta o di una forte penalizzazione.



Uno scenario che determina da vicino anche la posizione di quante si giocano un posto negli spareggi promozione. Ci sono lo Spezia ma anche il Verona, la Cremonese, il Perugia e il Cittadella in lotta per due posti. E se fossero invece tre? Ancor più determinante diventa la situazione del Palermo per chi invece lotta per mantenere la categoria: Venezia, Foggia, Livorno e Salernitana si giocano tutto nei prossimi 180 minuti. Ancora una volta si rischia di arrivare a una decisione a verdetti già ampiamente decretati. "Le tempistiche della decisione del Tribunale federale non le decide la nostra Lega", ha commentato laconico negli scorsi giorni il presidente della Lega B Mauro Balata.