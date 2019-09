Decise le finaliste del Torneo Locanda Alinò

La Spezia - Sarà NonsolotabacchiPizzeriaChiara - Commercialisti Carrara l'attesa finale della 44^edizione del torneo calcistico a sette intitolato "Locanda Alinò" e programmata dal lontano 1976 dal prof. Pier Giorgio Baudinelli in formato over 45 sul sintetico dell'Arci Pianazze.

Questo in virtù delle due combattute ed emozionanti semifinali dell'altra sera con vittoria ai rigori della NonsoloTabacchi di Massimo Venturini sulla quotata ma fiacca Gran Frutta di Gianni Bonati (2-2 e 7-5 dcr) mentre i Commercialisti di Federico Musetti grazie alle parate dell'estremo Leandro Amorfini solo nel finale hanno superato una indomita Moto Masini Pianazze dei fratelli Massimo e Mario (8-6).



Eliminate nei turni precedenti DR Carrozzeria, City Car, Baldini HiFi, Casoni Caldaie, Autocarrozzeria La Pianta, Salumificio Pignone, Ottica Damiani, Bosoni Cantine.

Mercoledì (25 c.m.) alle ore 21.00 la finale ( per la cronaca la numero 1039 del torneo) che stavolta non arbitrerà il patron Baudinelli ma un fischietto di lusso quale Luca Maggiani ex internazionale ed attuale Slo dello Spezia Calcio.

In palio l'artistico trofeo dei fratelli Ciro e Beppe Di Cristo del locale di via del Molo con i premi fair-play in ricordo di Adriano La Pera, Franco Cresci (ex presidente Arci Pianazze), Paolo Rabajoli e Fulvio Magi questi ultimi giornalisti sempre vicini alla manifestazione.



Classifiche speciali

miglior portiere (Ass.ni Generali) Leandro Amorfini, goleador (Frantoio Lucchi-Guastalli) Tedeschi Alessandro, rifinitore (La Pia Centenaria) Trovato Michele, gol più bello (ristorante Pin Bon Canarbino) Gabriele Calzolari, coppa disciplina (ristorante da Sandro) Masini, miglior difensore (Panificio Stradini Le Grazie) Fiocchi Roberto, old boy (Bar GlamourCafè) Tavilla Rinaldo classe... 1955.