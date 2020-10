Debutto a porte chiuse per la Cestistica, arriva Umbertide

La Spezia - Debutto casalingo ufficiale per la Crédit Agricole, che domani alle 18 riceverà Umbertide al PalaMariotti, purtroppo ancora rigorosamente a porte chiuse. Dopo la vittoria di Patti, per le bianconere della Cestistica spezzina ecco un altro match impegnativo: Umbertide è da tradizione una squadra ostica per le spezzine, reduce dalla vittoria 78-74 con Brescia della prima giornata, mentre in Coppa Italia è stata eliminata al primo turno dalla vincitrice Crema.

“Le conosciamo bene - afferma il coach della Cestistica, Marco Corsolini -, rispetto alla scorsa stagione hanno fatto pochi cambiamenti, inclusa la guida tecnica, ma si sono rinforzati con innesti come Baldi e Stroscio. Hanno avuto qualche problema durante la preparazione estiva, ma sembrano risolti dopo averle viste all'opera nella prima giornata. Noi stiamo abbastanza bene, durante la settimana abbiamo lavorato duramente per far sì che non accada come l'anno scorso, quando Umbertide è stata una delle pochissime squadre a batterci in casa”.

La direzione di gara è stata affidata a Bernardo Lucia di Aprilia (LT) e Mura Emmylou di Cagliari. La partita, valevole per la A2 femminile di basket, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina.