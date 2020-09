De Zerbi: "Spezia gioca bene, grande rispetto"

La Spezia - "Rispettiamo tantissimo lo Spezia, questa è una partita che psicologicamente ci deve pesare. Sono organizzati e giocano bene, in più hanno l'entusiasmo della debuttante e noi dobbiamo affrontarli come se fossero i primi in classifica, altrimenti non abbiamo capito nulla. Sono curioso di vedere cosa faremo". Così oggi in conferenza stampa Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, in merito alla partita in programma al Manuzzi di Cesena domani, domenica 27 settembre, alle 12.30, che segnerà l'esordio assoluto in A per lo Spezia.