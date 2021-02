De Zerbi: "Mi dà fastidio perdere così, ci manca la cattiveria"

La Spezia - "Perdere così mi dà fastidio. Abbiamo preso gol non evitabili, ma di più, mancando di attenzione sui calci piazzati. Quando arriva la palla nella nostra area manchiamo in cattiveria, quando attacchiamo invece certe decisioni vanno prese in pochi istanti". Così Roberto De Zerbi commenta la sconfitta per 1-2 del suo Sassuolo contro lo Spezia. "Faremo un esame di coscienza e autocritica, ma la realtà è che cerchiamo di superare un momento difficile. Dobbiamo continuare a impegnarci perché al momento ancora il periodo è nero e non c’è il sole”.