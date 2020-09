De Laurentiis positivo al Covid: Chisoli e Peri sotto osservazione

La Spezia - Il presidente dello Spezia Stefano Chisoli ed il responsabile organizzativo Nicoló Peri dovranno essere sottoposti a test, come peraltro previsto dal protocollo FIGC. Erano infatti tra i partecipanti all’assemblea della lega di serie A che si è tenuta ieri pomeriggio a Milano. Sono venuti quindi in contatto con Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli, che è risultato questa mattina positivo al Covid. A rivelarlo lo stesso sito ufficiale del club partenopeo: “”La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri". Sia Chisoli che Peri a ieri sera non presentavano alcun sintomo e non hanno avuto contatti diretti con il numero uno azzurro.