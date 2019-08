De Francesco saluta e torna alla Reggina: "Grazie Spezia"

La Spezia - In attesa dell'ufficializzazione del suo ritorno alla Reggina, oggi Alberto De Francesco ha salutato la piazza nella quale in una stagione e mezzo ha totalizzato diciotto presenze mettendo a segno anche due reti. “Giunge al termine un'esperienza importante per me – ha scritto oggi su Instagram – ringrazio la società, i tifosi e in particolar modo i miei compagni di squadra con i quali ho condiviso questo anno e mezzo. Grazie Spezia!”.

Dopo l'ottima esperienza in B dunque De Francesco torna in una piazza che lo aspetta a braccia aperte e che aveva lasciato con i gradi da capitano.