De Francesco atteso a Follo, questione di formalità

Andrissi chiude in velocità la trattativa: alla corte di Gallo dopo Palladino anche il centrocampista cresciuto nella Lazio.

La Spezia - Se la pista che porterà allo spallino Mora è ancora tutta da battere, lo Spezia ha chiuso con un blitz che ha del poliziesco per Alberto De Francesco, 23 anni lo scorso 12 ottobre, centrocampista, capitano e pilastro della Reggina. Andrissi ha chiuso in velocità portandosi a casa un giocatore in scadenza di contratto che i calabresi a giugno avrebbero perso a zero. Da qui il sacrificio deciso dal club che ha lasciato andare De Francesco subito dopo il rigore decisivo siglato dal calciatore romano nella vittoria della Reggina contro la Paganese. Operazione chiusa visto che il giocatore potrebbe già essere a Follo per il primo allenamento (fissato alle 14.30) con la nuova maglia.



Primo anno da prof in C2 con l'Ischia Isolaverde nella stagione 2013-14, poi due anni in C nell'Aquila e un anno e mezzo da protagonista al "Granillo": per lui 56 presenze, 4 gol con la maglia amaranto. Campione d'Italia Primavera con la Lazio cinque anni fa, recentemente ha cambiato procurato: da dicembre è infatti assistito da Bruno Larosa, per conto della società Tmp Soccer. De Francesco firmerà, probabilmente al termine della seduta, un contratto pluriennale e finirà in lista B: è lui il regista che si affiancherà a Bolzoni e Juande nel gioco delle alternative, sempre che lo spagnolo alla fine non faccia le valigie prima dello stop al calciomercato.