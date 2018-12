De Francesco: "Fondamentale allenarsi sempre al massimo"

La Spezia - "Sono indubbiamente contento per la mia prova e per esser riuscito a siglare la rete che ha sbloccato l'incontro, ma in primis sono felice per l'ottimo risultato raccolto su un campo difficile grazie ad una grande prova corale, che ci permette di tornare a casa con tre punti molto importanti". Così Alberto De Francesco festeggia la sua prova maiuscola alla prima da titolare in stagione.

"Tutti noi dobbiamo cercare di farci trovare pronti quando il mister ci chiama e per farlo è fondamentale allenarsi sempre al massimo, mettendo in campo grande attenzione anche quando si gioca meno, perchè alla fine il lavoro paga sempre; a centrocampo c'è grande concorrenza, ma ripeto, il segreto è allenarsi con costanza e professionalità giorno dopo giorno per il bene della squadra. Il miracolo di Cordaz nella ripresa? Una parata incredibile, sinceramente non mi spiego come abbia fatto".