De Col: "È stato un onore per me giocare al Picco con la maglia bianca"

La Spezia - Grazie di tutto Spezia! Sono stati sei anni fantastici, ho conosciuto persone straordinarie. Voglio ringraziare il patron Gabriele volpi che mi ha dato la possibilità di indossare questa maglia così importante". Centoquarantun presenze complessive per un ragazzo arrivato ragazzino e diventato uomo anche se a soli venticinque anni c'è ancora tanto da fare in carriera: di sicuro però è finita l'avventura aquilotta di Pippo De Col che non sarà giocatore bandiera vista la scelta della società, detta e ripetuta per tutta l'estate, di rinunciare al difensore di Pieve d'Alpago. Le sue prime parole da ex, dopo la rescissione contrattuale di ieri che gli permetterà di trovare una nuova squadra anche dopo la conclusione del calciomercato estivo, le affida al suo profilo Instagram, preso d'assalto da tantissimi tifosi che hanno voluto salutarlo, non senza amarezza per come è finita: "Voglio ringraziare tutti ragazzi che lavorano in società, tutti i magazzinieri, due grandi amici come Massi e Bencio e tutti miei compagni, ognuno di loro mi ha lasciato un qualcosa di speciale dentro. Infine ma non per ordine di importanza un saluto speciale va a voi tifosi, a voi che amate lo Spezia. A voi che mi avete sempre sostenuto fin dal primo giorno. È stato un onore per me giocare al picco con la maglia bianca!