De Col fuori dai convocati per la Samp prepara l'addio allo Spezia

La Spezia - Bruno Perone si allena da oggi pomeriggio con i suoi nuovi compagni del Gimnàstic de Tarragona. E' l'indizio indiretto di come lo sbarco di Salva Ferrer allo Spezia sia ormai cosa fatta. Il difensore di quasi due metri d'altezza torna infatti in Catalogna dall'Extramadura proprio per sostituire il 21enne, pronto alla nuova avventura italiana. L'indizio è duplice: si va su un centrale di peso per sostituire il classe 1998, segno che si tratta di un calciatore con buone doti difensive più che un terzino di spinta. Si giocherà una maglia con Vignali per l'out di destra, lì dove opera Federico Ricci qualche decina di metri più avanti e dove ci sarà bisogno di copertura per lasciare libero il fantasista di pungere in attacco.



A questo punto si avvicina anche il momento dell'addio di Filippo De Col, veterano della maglia bianca insieme al capitano Claudio Terzi. Acquistato proprio da Angelozzi nella sua prima direzione aquilotta, chiude con 141 presenze totali. Ieri non era tra i convocati per la partita amichevole contro la Sampdoria, segno inequivocabile di un destino che pare già segnato sebbene non per volontà del calciatore. C'è l'Ascoli alla finestra, a sua volta impegnato a piazzare Laverone, che pare aver rifiutato la Reggina, per fare spazio al bellunese. Spezia che a questo punto completa la difesa (Ceccaroni è già a Venezia) per quel che riguarda i giocatori di movimento e attende adesso solo un portiere esperto.