De Col, c'è anche il Chievo

La Spezia - Ha già chiesto al neo-diesse Pellissier una lista di nomi da cui ripartire per riportare il prima possibile il Chievo in serie A. In quell'elenco redatto dal nuovo mister Michele Marcolini c'è anche Pippo De Col, aquilotto dato in partenza dopo quest'utima annata in maglia bianca. Su di lui si era fatto vivo anche il Livorno di Breda.