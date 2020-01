De Col: "Sono stati dei mesi difficili, volevo tornare all'Entella a tutti i costi"

La Spezia - E' sicuramente un ritorno veramente molto gradito quello di "Pippo" De Col con la maglia della Virtus Entella. Dopo cinque stagioni allo Spezia il terzino classe '93 ha fatto ritorno a Chiavari dove nell'annata 2012/2013 aveva messo a referto 28 presenze e 2 reti nel campionato di Serie C1. Queste le sue prime parole da neo giocatore di mister Boscaglia.

"Per me è un'emozione speciale tornare a vestire questa maglia. La maglia della Virtus Entella è un vero e proprio onore. Devo e voglio ripagare la fiducia che è stata riposta nei miei confronti, non vedo l'ora di dare una mano ai miei compagni e al mister."



Il giocatore, come da lui stesso sottolineato, non ha mai avuto alcun dubbio sulla sua destinazione finale. "E' stata una trattativa corta perchè io volevo venire qua a tutti i costi. Ho sempre pensato che l'Entella fosse l'ambiente giusto per me, per valorizzare le mie caratteristiche. Sono contento di essere qui. Sono stati dei mesi difficili, ma mi hanno fortificato facendomi lavorare su altri aspetti che prima avevo trascurato. Arrivo più pronto di prima!"



Un ritorno per il terzino dopo molti campionati da protagonista lontano da Chiavari in cui è cresciuto lui, ma è anche cresciuta la società di patron Gozzi. "Ho trovato un'organizzazione ottima, un campo e uno stadio molto belli. Una vera e propria "bombonera". Sono molto contento e non vedo l'ora di vestire la maglia dell'Entella giocando su questo campo."