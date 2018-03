De Col, Granoche e Forte hanno una mimosa per ogni aquilotta

La Spezia - Giovedì 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2018, lo Spezia Store di via del Torretto ospiterà un nuovo evento che vedrà come protagonisti ben tre aquilotti amati da entrambi i sessi e non solo per le prestazioni sportive. A partire dalle 18.30, Filippo De Col, Francesco Forte e Pablo Granoche saranno a disposizione del popolo aquilotto nel punto vendita ufficiale Spezia Calcio situato nel cuore della città, pronti a rispondere alle domande dei sostenitori, a firmare autografi ed a posare per le immancabili foto ricordo con coloro che gara dopo gara non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno e che nell'ultima parte della regular season sapranno fare ancora una volta la differenza.

Inoltre, per celebrare la "Festa della Donna 2018", a tutte le tifose aquilotte presenti verrà consegnato un omaggio floreale, un modo per festeggiare tutte le donne, madri, mogli, sorelle, compagne o amiche, in poche parole, l'altra metà del cielo dove volano alte le Aquile.