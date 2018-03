De Canio punge: "Spezia classifica inferiore al potenziale"

Il tecnco dell'ultima in classifica tenta di mettere pressione allo Spezia.

La Spezia - "Ogni allenamento vedo voglia di imparare da parte dei miei giocatori, chiaro che una vittoria poi ti da quella convinzione che ti fa lavorare sempre meglio". Luigi De Canio cerca un miracolo sportivo, quello di salvare una Ternana oggi ultima in classifica. Buone le partite giocate nell'ultimo mese, preziosissima la vittoria contro la Cremonese dello scorso turno. "Eravamo in difetti di centimetri contro di loro, in mezzo al campo mi serve chi corra negli spazi. Per questo ho messo Vitiello a centrocampo, perché voglio che tutti siano pronti alla bisogna anche a giocare in situazioni di emergenza. Nessuno mi deve venire a dire: non sapevo cosa fare".



Al "Picco" potrebbe andare in scena un po' di turnover. Di certo ci sarà da sostituire Paolucci. "Il concetto di squadra passa anche dalla competizione interna. Chi gioca sempre o chi si sente sempre una riserva rischia di appiattirsi. Io osservo tutti e parlo tutti, esortandoli a mettermi in difficoltà. Il 4-3-2-1? Sì, al momento è il modulo che ci valorizza di più. Ma non sono un fanatico dei numeri. Mettiamo ogni individuo nelle condizioni di offrire il miglior rendimento possibile". De Canio sta tentando di cambiare volto anche dal punto di vista emotivo. "Stiamo cercando di mettere campo anche un po' di gioia".



"Lo Spezia è un avversario con una buona intelaiatura di basi, con giocatori esperti e anche un po' di qualità nei giovani. Probabilmente ha una classifica inferiore al suo potenziale, non so perché abbia reso meno. In squadra si sono sempre esaltati, però bene o male credo che le squadra si assomiglino tutte a parte Frosinone, Empoli, Palermo e Bari, le altre di equivalgono. Se penso che contro il Venezia abbiamo subito un paio di tiri solo quando cercavamo il pareggio. Questo la dice lunga. Mora o Maggiore? Non è ininfluente come scelta perché un mancino che gioca a destra può rientrare e provare a tirare".