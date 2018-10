David, che gioia: "Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato"

La Spezia - A vederlo sbattere contro il muro ogni benedetta partita faceva quasi tenerezza. Ma alla faccia dei pietismi, David Okereke si prende la scena proprio nel pomeriggio più sentito e nella trasferta più bella. Un gol voluto con tutte le sue forze, perché sfiorato troppe volte nelle partite precedenti: "Io lo sapevo che prima o poi sarebbe arrivato, stando tranquillo e giocando con i miei compagni come fino ad oggi avevo fatto. E' vero che se quel tiro fosse entrato invece di sbattere contro la traversa probabilmente avrei festeggiato un gol più bello. Ma è anche importante crederci su certi palloni. Ad un certo punto sono dovuto uscire per un acciacco fisico di cui comunque non c'è da preoccuparsi".



Lui come tutti i compagni aspettavano di fare punti lontano dal "Picco", ma adesso l'attenzione si sposta di nuovo, alla gara di venerdì sera quando in Viale Fieschi arriverà la capolista Pescara: "Sono forti, ma noi anche oggi abbiamo dimostrato di potercela giocare con qualsiasi avversario, l'importante è giocare tutti insieme".