Danza, gran finale di stagione per Racconto latino

La Spezia - Gran finale di stagione della Scuola di Danza Racconto latino. La Società Sportiva spezzina ha partecipato a luglio al prestigioso Campionato Italiano della Federazione Danza Sportiva, portando a casa risultati di tutto rispetto.

La Presidente della società sportiva Monica Cidale si dice pienamente soddisfatta: -"È stata una stagione straordinaria, ricca di progetti ed evoluzioni importanti. Il settore agonistico è cresciuto, così come quello artistico e laboratoriale. Sono in netta espansione anche i settori della Danza Moderna e Hip hop, Choreographic Latin Fusion, Salsa Shine e Show Dance. Il progetto multidisciplinare ha permesso la nascita della RL Dance Company che, dopo il successo con le tre repliche dello scorso aprile, riporterà in scena da novembre lo spettacolo „La Bella e la Bestia“, diretto e ideato da Niccolò Di Stani“- .

Il coreografo spezzino insieme a Cristina Camerzan, noti e apprezzati insegnanti della scuola, si sono trasferiti per l'intero periodo estivo a New York, in aggiornamento continuo al Broadway Dance Center. A settembre, con la riapertura corsi, porteranno tutte le novità direttamente nel centro studi danza della nostra città.

Al Campionato Italiano appena conclusosi, i giovanissimi Alessandro Bruni (14) e Giulia Squillante (13) si sono laureati Campioni Italiani Danze Caraibiche nella classe B1, guadagnandosi di merito l'accesso alla Classe A.

Hanno disputato una gara in crescendo, conquistando una finale giocata impeccabilmente su tutti i quattro balli.

Entusiasmo per la gara di Massimo Squillante e Ilaria Gervasi, diventati Vice Campioni Italiani classe C nella combinata bachata/ salsa portoricana e quarti nella combinata merengue/ salsa cubana.

Ad impreziosire il medagliere, un bell'argento in B1 di Massimiliano Nobili e Colette Campanella nella 45/54.

Grande soddisfazioni nel team tecnici per la prestigiosa vittoria in classe A di Federico Cannarozzi e Nadia Mimmo della Asd Soj Guajiro Toscana, con la quale la società spezzina collabora da anni. I due atleti, divenuti Campioni Italiani, guadagnano la massima classe AS per la stagione 2018/2019.

Hanno conquistato importanti semifinali Leonardo Gemmi e Melissa Camerzan nella 12/13 B2 e Nicola Badr con Alice Capasso nella 28/34 B2, entrambe le coppie con un ottimo ottavo posto.

Buoni piazzamenti per Gianluca Caroli e Virginia Venti e Andrea Cardone e Sara Agus. Buono anche l‘esordio delle coppie di classe A al Campionato Assoluto e di categoria con Ivan Messercola e Emma Mancina, Mattia Rossi e Gemma Squillante, Simone Medas e Asia Falcadi, Alessandro di Marco e Martina Battolini. Da sottolineare la conquista della semifinale da parte di Mirko Bologna e Giada Cositore, atleti di Classe A1, al Campionato Italiano Assoluto 2018, piazzatisi al nono posto su ben 55 coppie partecipanti.

Ottimi i risultati di tutto il settore Caribbean Show Dance gruppi e duo, dove in particolar modo si sono distinti i gruppi „Vive la Vida“ e „Burlesque“ nella difficile classe Unica (A, A1 e AS). Hanno ben figurato anche gli atleti del settore Salsa Shine che hanno esordito con il loro primo Campionato Italiano in questa difficile e divertente disciplina.

La Danza Sportiva , dice Monica Cidale, è uno sport completo e aggregante, vissuto da generazioni diverse come una passione condivisa. Qualche settimana di riposo e appuntamento a fine agosto con il ritiro in montagna e a settembre per l’avvio della nuova stagione.