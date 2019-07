Daniele Berti confermato nella Nazionale di Karate

La Spezia - E’ stata emanata la lista degli azzurri di karate wtka(world traditional karate association) per la stagione 2019/2020, tra questi Daniele berti è stato riconfermato tra li azzurri. Il giovane atleta spezzino, classe 2002, appartiene allo Shorin Karate della Scuola San Domenico di Guzman, viene allenato dal Maestro Luigi Viani che lo segue ormai da svariati anni, nonostante la sua giovane età ha già nel suo palmares numerose vittorie in campo Nazionale ed internazionale, per la specialità del Kumite (combattimento) dove ai recenti mondiali unificati Wtka/wka ha conquistato 2 Ori uno nel peso dei 65 kg ed uno nei 70 kg per la categoria cadetti cinture nere.



Grande soddisfazione da parte del Maestro Giuseppe Morelli Direttore tecnico del Karate Ligure della Uisp di cui Daniele fa parte, il Sodalizio tra il Maestro Morelli Direttore tecnico del Karate della Borgata Marinara Lerici e il maestro Luigi Viani anch’esso facente parte della Uisp della Spezia hanno portato gli allievi di karate della Uisp a raggiungere livelli di eccellenza riportando vittorie in tutte le competizioni a cui hanno preso parte sia Nazionali che Internazionali, tra i prestigiosi trofei vinti ricordiamo che i karateka della Uisp di La spezia a Marzo 2019 si sono aggiudicati la Coppa Carnevale tra circa 35 società di karate provenienti da varie parti d’Italia. Foto di repertorio da sin. Daniele berti, Maestro Morelli e Stefano Viani.