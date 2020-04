Dallo Spezia 3mila mascherine per i volontari del territorio

La Spezia - Lo Spezia Calcio ha deciso di dare ancora una volta il proprio contributo alle associazioni del territorio spezzino in un momento di grave emergenza nazionale. Dopo la raccolta fondi interna che ha portato 12mila euro all'ASL 5, il club di via Melara ha deciso di donare circa 3mila mascherine alle associazioni Auser, Anteas e Ada, che in queste settimane difficili stanno supportando proprio il Comune spezzino nella consegna a domicilio di spesa e farmaci alle categorie maggiormente a rischio, e a Caritas, che oltre alla gestione ordinaria del dormitorio e della mensa, ha attivato il Centro diurno per i Senza Fissa Dimora presso la tensostruttura posizionata nel centro sportivo "Montagna", che accoglie tutti i giorni più di 85 persone.