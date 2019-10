Dalla gavetta a Coverciano, Italiano: “Che orgoglio esserci”

La Spezia - “Essere presente in questo corso è motivo di orgoglio. Ti confronti con grandissimi campioni, calciatori che hanno fatto la storia del calcio italiano. C’è anche questo contesto giornaliero che non è cosa da poco”. Un contesto che Vincenzo Italiano si è conquistato con il lavoro. Lui partito dal basso dei Dilettanti per arrivare al corso Master Uefa di Coverciano iniziato tre giorni fa per trovarsi con Pirlo, Toni e Thiago Motta. “Tutte le volte che si parla di calcio, si può crescere. Ci sono mostri sacri, spero di metter dentro il mio bagaglio conoscenze diverse che serviranno sicuramente per il futuro”.



Andrea Bonatti