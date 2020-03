Dalla famiglia Spezia Calcio 13mila euro per la terapia intensiva

La Spezia - Prima squadra, dirigenti, area sportiva, area medica e tutti i dipendenti. La colletta in casa Spezia Calcio ha portato in queste ore ad una donazione di circa 13mila euro a favore del reparto di terapia intensiva dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Una cifra raccolta in questi giorni a cui hanno partecipato uno ad uno tutti i rappresentanti della famiglia aquilotta, un'azienda del territorio con decine di dipendenti diretti ed indiretti. Il loro gesto ha contribuito a far superare l'obiettivo dei 100mila euro dell'iniziativa Demose na man attivata sulla piattaforma gofundme. A poche ore dalla chiusura eravamo sui 117mila euro raccolti, con centinaia e centinaia di spezzini che hanno dato il loro contributo. I soldi transiteranno su un conto apposito e serviranno a comprare letti per rianimazione, dispositivi di emergenza ALS, sonde per medicina d’urgenza e sistemi di supporto e carrelli medicali