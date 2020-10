Dalla Premier i complimenti di Jorginho per Rafael: "Che assist!"

La Spezia - Sono arrivati complimenti anche dalla Premier League al portiere dello Spezia Rafael per l'assist che ieri sera ha permesso a Galabinov di scolpire il risultato della prima vittoria in Serie A dello Spezia.

Oggi il centrocampista brasiliano del Chelsea e della nazionale italiana Jorginho ha infatti dedicato alcune stories su Instagram alla giocata dell'ex compagno di squadra per due stagioni e mezzo ai tempi del Verona. “Che assist, sei pazzo! Che giornata per te fratello mio, sono molto felice, te lo meriti” ha scritto il giocatore dei Blues sulle immagini del gol con il commento in inglese. Altra visibilità internazionale per la prima impresa dello Spezia nella massima serie.