Dall'inferno al paradiso, Cestistica spezzina in rimonta su Livorno

La Spezia - Vittoria soffertissima per la Crédit Agricole, che riesce a portare a casa due punti preziosissimi per la classifica nonostante la partenza da incubo. Sì, letteralmente da incubo, perché dopo lo 0-10 a freddo le bianconere erano crollate anche a -16 nella prima parte di gara (4-20 e canestro di Guilavogui) e sono rimaste sotto nel punteggio per oltre 30 minuti. La svolta alla gara ha cominciato a darla, ad inizio ripresa, Lana Packovski che, con le sue giocate su entrambi i lati del campo, è stata d'ispirazione per le compagne. Una volta trovato ritmo soprattutto in difesa, le spezzine son riuscite a ripetersi anche in fase offensiva, attaccando con maggiore fluidità ed efficacia. Il primo vantaggio è arrivato nell'ultimo quarto con un canestro di Hernandez (51-49), in chiusura di un parziale di 8-0 di matrice bianconera. Da qui comincia un botta e risposta tra le due compagini, ma ormai l’inerzia è totalmente dalla parte della Cestistica, che va sul +5 (61-56) con una tripla di Templari (17 punti per lei assieme a Packovski) e poi controlla la rimonta labronica, grazie anche ai tiri liberi. Un'altra tripla da parte di Templari indirizza definitivamente la gara verso la Crédit Agricole (67-59). Al PalaMariotti finisce 69-61 per la Cestistica, che può tirare dunque un sospiro di sollievo dopo lo spavento iniziale. Adesso sono 10 i punti in classifica con una partita da recuperare. Sabato prossimo le bianconere saranno ospiti del Nico Basket Ponte Buggianese.



CRÉDIT AGRICOLE LA SPEZIA 69-61 JOLLY ACLI LIVORNO (14-22, 22-34, 43-46)



LA SPEZIA: Packovski 17, Templari 17, Hernandez 11, Moretti ne, Tosi 4, Mori 2, Della Margherita 2, Linguaglossa 2, Giuseppone 2, Meriggi ne, Guzzoni ne, Sarni 14. ALL: Corsolini.



LIVORNO: Degiovanni 14, Cirillo ne, Ceccarini 4, Patanè 6, Simonetti, Orsini 13, Poletti, Guilavogui 10, 3, Sassetti ne, Evangelista. ALL: Pistolesi.